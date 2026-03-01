Nach Rassismus-Eklat: Prestianni wohl ohne Zukunft bei Benfica

SID 01.03.2026 • 17:08 Uhr Trainer José Mourinho will den Argentinier nicht mehr einsetzen, sollten sich die Vorwürfe bestätigen.

Gianluca Prestianni hat nach dem Rassismus-Eklat wohl keine Zukunft mehr beim portugiesischen Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon. Wie José Mourinho erklärte, wird der Argentinier nicht mehr unter ihm als Trainer spielen, sollten sich die Vorwürfe nach der Untersuchung der Disziplinargremien der UEFA bewahrheiten.

„Die Unschuldsvermutung ist ein Recht, aber ich muss viele ‚Wenns‘ voranstellen“, sagte Mourinho auf einer Pressekonferenz am Sonntag: „Als Bürger lehne ich jede Form von Vorurteilen oder Dummheit ab. Wenn, und ich wiederhole, wenn mein Spieler diese Grundsätze, meine und die von Benfica, nicht respektiert hat, ist seine Karriere unter einem Trainer namens José Mourinho und in einem Verein wie Benfica zu Ende.“