Nahostkonflikt: Fußballspiele in Katar ausgesetzt

SID 01.03.2026 • 14:03 Uhr Der katarische Fußballverband reagiert auf die veränderte Sicherheitslage. Ex-Weltmeister Julian Draxler muss bei Al-Ahli pausieren.

Julian Draxler bekommt mit seinem katarischen Verein Al-Ahli SC die jüngste Eskalation im Nahen Osten zu spüren. Wie der katarische Fußballverband am Sonntag bekannt gab, werden die Spiele in der Stars League auf unbestimmte Zeit verschoben.

Nach den amerikanisch-israelischen Militärschlägen in Iran wurde der Luftraum in mehreren Ländern der Region geschlossen, darunter auch im Golfstaat Katar. Bereits am Samstag waren Spiele des 17. von insgesamt 21 Spieltagen der Hauptrunde abgesagt worden.

Fußball: Draxler kam noch am Freitag zum Einsatz

Noch am Freitag kam Draxler bei Al-Ahli zum Einsatz. Der 32-Jährige erzielte bei der 1:2-Niederlage gegen Al Shahaniya den Anschlusstreffer. Der Weltmeister von 2014 kämpft mit dem Klub aus Doha um den Klassenerhalt. Al-Ahli steht auf dem vorletzten Tabellenplatz.