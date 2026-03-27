Ohne Haaland: Niederlande bezwingen Norwegen

SID 27.03.2026 • 23:08 Uhr In einer ersten Standortbestimmung triumphieren die Niederlande - den Gästen fehlt aber Superstar Erling Haaland.

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat das erste Kräftemessen im WM-Jahr 2026 für sich entschieden. Zweieinhalb Monate vor dem Start der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada setzte sich die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman in der Johan Cruyff Arena in Amsterdam in ihrer ersten Standortbestimmung gegen WM-Teilnehmer Norwegen mit 2:1 (1:1) durch.

Zwar fehlte Superstar Erling Haaland, der die perfekte WM-Qualifikation der Norweger mit furiosen 16 Toren in acht Spielen krönte, am Freitagabend aus Belastungsgründen, seine Mannschaft präsentierte sich zunächst aber auch ohne ihn treffsicher. Andreas Schjelderup brachte die Gäste sehenswert in Führung (24).