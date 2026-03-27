Ohne Haaland: Niederlande bezwingen Norwegen

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat das erste Kräftemessen im WM-Jahr 2026 für sich entschieden. Zweieinhalb Monate vor dem Start der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada setzte sich die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman in der Johan Cruyff Arena in Amsterdam in ihrer ersten Standortbestimmung gegen WM-Teilnehmer Norwegen mit 2:1 (1:1) durch.
Niederlande bezwingen Norwegen
In einer ersten Standortbestimmung triumphieren die Niederlande - den Gästen fehlt aber Superstar Erling Haaland.
Kapitän Virgil van Dijk brachte sein Team auf die Siegerstraße
© AFP/SID/JOHN THYS
Zwar fehlte Superstar Erling Haaland, der die perfekte WM-Qualifikation der Norweger mit furiosen 16 Toren in acht Spielen krönte, am Freitagabend aus Belastungsgründen, seine Mannschaft präsentierte sich zunächst aber auch ohne ihn treffsicher. Andreas Schjelderup brachte die Gäste sehenswert in Führung (24).
Im Anschluss drehten die Niederländer dann aber auf, nach zwei guten Chancen sorgte der Liverpooler Abwehrchef und Kapitän Virgil van Dijk mit dem Kopf für den Ausgleich (35.). Auch nach Wiederanpfiff präsentierte sich der Gastgeber besser, Tijjani Reijnders drehte die Partie (51.).