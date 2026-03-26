Olise begeistert Mbappé: "Können uns glücklich schätzen"

Niklas Senger 26.03.2026 • 10:10 Uhr Michael Olise befindet sich beim FC Bayern weiter in bestechender Form. Das soll sich jetzt auch auf die Nationalmannschaft übertragen. Kylian Mbappé adelt seinen Teamkollegen.

Michael Olise zeigt beim FC Bayern Woche für Woche herausragende Leistungen und ist auch in der französischen Nationalmannschaft ein unverzichtbarer Bestandteil. Auch Superstar Kylian Mbappé gerät, angesprochen auf den FCB-Star, ins Schwärmen.

Vor den anstehenden Testspielen der Équipe Tricolore erhielt Olise auf der Pressekonferenz ein Sonderlob von Mbappé. „Michael spielt eine fantastische Saison und befindet sich derzeit in Topform. Wir können uns glücklich schätzen, einen Spieler seiner Klasse zu haben“, lobte der Nationalmannschaftskapitän in den höchsten Tönen.

„Er bietet uns im Angriff zahlreiche taktische Optionen und glänzt zudem durch seine individuellen Qualitäten“, sagte Mbappé und stellte klar: „Er fühlt sich hier in der Nationalmannschaft wohl, und wir werden weiterhin dafür sorgen, dass er sowohl in der Mannschaft als auch auf dem Platz die bestmöglichen Voraussetzungen vorfindet.“

Olise gegen Frankreichs Luxusproblem

Trotzdem muss sich Olise bei Frankreich in einer vor Talent strotzenden Offensive weiterhin behaupten. „Wir haben Spieler von großer Qualität. Wir sind eines der wenigen Länder, das es sich leisten kann, mehrere Angriffsreihen aufzustellen, ohne an Qualität zu verlieren“, erklärte Mbappé: „Wir müssen dieses Gleichgewicht bewahren, um in bestmöglicher Form aufzutreten.“

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hatte Mbappé lobend von Olise gesprochen und gesagt, es sei „eine Freude, an seiner Seite zu spielen“. Besonders die Spielweise des gebürtigen Engländers geriet dabei positiv in den Fokus: „Er will immer nach vorne spielen und die Stürmer suchen. Einen Spieler wie Michael zu haben, ist definitiv positiv.“