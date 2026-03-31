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Otto Addo entlassen: Pleite gegen Deutschland hat bittere Folgen

Trainer-Aus nach Pleite gegen DFB

Der frühere Bundesligaspieler Otto Addo war zwei Jahre im Amt. Bei der WM sitzt er nicht mehr auf der Bank.
Beim 2:1-Sieg des DFB-Teams gegen Ghana in Stuttgart gab es Pfiffe des Publikums gegen Leroy Sané. Alexander Nübel hat dafür kein Verständnis und findet klare Worte.
SID
Der frühere Bundesligaspieler Otto Addo war zwei Jahre im Amt. Bei der WM sitzt er nicht mehr auf der Bank.

Gut zwei Monate vor dem Start der Fußball-WM hat Ghana seinen Nationaltrainer Otto Addo entlassen. Das teilte der Verband GFA in der Nacht nach dem 1:2 in Stuttgart gegen Deutschland mit.

Für die Black Stars war es die vierte Niederlage nacheinander, zuvor hatten sie mit 1:5 in Österreich verloren. Der frühere Bundesligaspieler Addo (50) war seit März 2024 im Amt gewesen.

„Der Verband dankt Otto Addo herzlich für seine Verdienste um die Mannschaft und wünscht ihm für seine zukünftigen Vorhaben alles Gute“, hieß es in einer kurzen Stellungnahme. Addos Nachfolger werde „zu gegebener Zeit“ bekannt gegeben.

Ghana spielt bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) in einer Gruppe mit England, Kroatien und Panama.

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