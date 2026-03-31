Otto Addo entlassen: Pleite gegen Deutschland hat bittere Folgen

SID 31.03.2026 • 05:46 Uhr Der frühere Bundesligaspieler Otto Addo war zwei Jahre im Amt. Bei der WM sitzt er nicht mehr auf der Bank.

Gut zwei Monate vor dem Start der Fußball-WM hat Ghana seinen Nationaltrainer Otto Addo entlassen. Das teilte der Verband GFA in der Nacht nach dem 1:2 in Stuttgart gegen Deutschland mit.

Für die Black Stars war es die vierte Niederlage nacheinander, zuvor hatten sie mit 1:5 in Österreich verloren. Der frühere Bundesligaspieler Addo (50) war seit März 2024 im Amt gewesen.

„Der Verband dankt Otto Addo herzlich für seine Verdienste um die Mannschaft und wünscht ihm für seine zukünftigen Vorhaben alles Gute“, hieß es in einer kurzen Stellungnahme. Addos Nachfolger werde „zu gegebener Zeit“ bekannt gegeben.