WM-Favorit in starker Frühform: Spanien bezwingt Serbien

SID 27.03.2026 • 22:57 Uhr Europameister Spanien ist Serbien drückend überlegen und bereits in sehr guter WM-Form.

Europameister Spanien ist 76 Tage vor dem WM-Auftakt bereits in guter Frühform. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente bezwang Serbien souverän mit 3:0 (2:0) und feierte vor allem ihren Doppeltorschützen Mikel Oyarzabal. Der Stürmer von Real Sociedad traf zweimal sehenswert (16., 43.).

Nach der Pause erhöhte Victor Munoz (72.). Durch viele Wechsel auf beiden Seiten war zu diesem Zeitpunkt der Spielfluss aber bereits merklich dahin.

Spanien dominiert das Geschehen

Mit viel Ballbesitz dominierte der WM-Favorit das Spiel. Serbien, das nicht für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert ist, hatte kaum Chancen.