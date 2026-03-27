WM-Favorit in starker Frühform: Spanien bezwingt Serbien

Europameister Spanien ist 76 Tage vor dem WM-Auftakt bereits in guter Frühform. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente bezwang Serbien souverän mit 3:0 (2:0) und feierte vor allem ihren Doppeltorschützen Mikel Oyarzabal. Der Stürmer von Real Sociedad traf zweimal sehenswert (16., 43.).
WM-Favorit in starker Frühform
Europameister Spanien ist Serbien drückend überlegen und bereits in sehr guter WM-Form.
Oyarzabal ragt mit seinen Toren heraus
© AFP/SID/JOSE JORDAN
Nach der Pause erhöhte Victor Munoz (72.). Durch viele Wechsel auf beiden Seiten war zu diesem Zeitpunkt der Spielfluss aber bereits merklich dahin.
Spanien dominiert das Geschehen
Mit viel Ballbesitz dominierte der WM-Favorit das Spiel. Serbien, das nicht für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert ist, hatte kaum Chancen.
Ursprünglich hätte Spanien gegen einen weitaus härteren Gegner getestet: Im „Finalissima“ am Freitag hätte der Europameister in Katar auf Südamerika-Champion Argentinien treffen sollen. Wegen des Krieges in Nahost wurde das Spiel jedoch abgesetzt.