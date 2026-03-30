Der frühere Bundesliga-Trainer Bo Svensson hat einen neuen Job gefunden und kehrt in seine Heimat zurück. Der Däne übernimmt den Fußball-Erstligisten FC Kopenhagen mit sofortiger Wirkung und unterschrieb einen „Mehrjahresvertrag“. Angaben zur exakten Dauer machte der Verein in seiner Mitteilung am Montag nicht. Für den 46-Jährigen ist es die Rückkehr zu dem Verein, bei dem er seine Jugend verbrachte und mit dem er zwischen 1996 und 2006 als Profi unter anderem drei Meisterschaften feierte.
Rückkehrer Svensson übernimmt in Kopenhagen
„Es ist mir eine Ehre, zu meinem geliebten Verein zurückzukehren und die Leitung des FC Kopenhagen zu übernehmen“, sagte Svensson, der zuletzt mehr als ein Jahr vereinslos gewesen war. „Ich gehe diese Aufgabe mit Bescheidenheit, aber auch mit Zuversicht an. Ich weiß, was ich beitragen kann, und übernehme diese Verantwortung mit offenen Augen und im vollen Bewusstsein der Herausforderungen und Chancen.“ Der Klub um den früheren BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko hatte sich am Wochenende von Trainer Jacob Neestrup getrennt.
In der Bundesliga hatte sich Svensson beim FSV Mainz 05 einen Namen gemacht und zwischen 2021 und 2023 nach seiner Zeit als Jugend- und Co-Trainer auch die Profis gecoacht, später arbeitete er kurzzeitig auch bei Union Berlin (2024). Bei Werder Bremen galt Svensson im Februar als möglicher Nachfolge-Kandidat von Horst Steffen, soll den Hanseaten damals aber eine Absage erteilt haben.