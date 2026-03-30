Rückkehrer Svensson übernimmt in Kopenhagen

SID 30.03.2026 • 13:37 Uhr Der frühere Bundesliga-Trainer Bo Svensson hat einen neuen Job gefunden. In seiner Heimat übernimmt er den FC Kopenhagen langfristig.

Der frühere Bundesliga-Trainer Bo Svensson hat einen neuen Job gefunden und kehrt in seine Heimat zurück. Der Däne übernimmt den Fußball-Erstligisten FC Kopenhagen mit sofortiger Wirkung und unterschrieb einen „Mehrjahresvertrag“. Angaben zur exakten Dauer machte der Verein in seiner Mitteilung am Montag nicht. Für den 46-Jährigen ist es die Rückkehr zu dem Verein, bei dem er seine Jugend verbrachte und mit dem er zwischen 1996 und 2006 als Profi unter anderem drei Meisterschaften feierte.

„Es ist mir eine Ehre, zu meinem geliebten Verein zurückzukehren und die Leitung des FC Kopenhagen zu übernehmen“, sagte Svensson, der zuletzt mehr als ein Jahr vereinslos gewesen war. „Ich gehe diese Aufgabe mit Bescheidenheit, aber auch mit Zuversicht an. Ich weiß, was ich beitragen kann, und übernehme diese Verantwortung mit offenen Augen und im vollen Bewusstsein der Herausforderungen und Chancen.“ Der Klub um den früheren BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko hatte sich am Wochenende von Trainer Jacob Neestrup getrennt.