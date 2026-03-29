Rumänien-Coach Lucescu (80) mit Herzproblemen im Krankenhaus

SID 29.03.2026 • 14:04 Uhr Rumäniens Verband bemühte sich um eine Absage der Partie am Dienstag in der Slowakei, aber ohne Erfolg.

Große Sorgen um den ältesten Nationaltrainer der Fußball-Geschichte: Mircea Lucescu (80) ist zwei Tage vor dem Testspiel des rumänischen Nationalteams in der Slowakei mit Herzproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Rumäniens Verband bemühte sich daraufhin um eine Absage der Partie am Dienstag in Bratislava, nach eigenen Angaben aber ohne Erfolg.

Lucescu habe sich vor dem Training am Sonntag unwohl gefühlt, teilte der Verband mit: „Das rasche Eingreifen des medizinischen Personals ermöglichte es, den Trainer schnell zu stabilisieren.“ Lucescu sei stabil, werde aber in einem Krankenhaus in Bukarest überwacht. Die Spieler seien „von dem Geschehen betroffen“, am Dienstag wird Ionel Gane die Mannschaft betreuen.

Lucescu hatte am vergangenen Donnerstag mit 80 Jahren und 240 Tagen beim WM-Playoff-Halbfinale in der Türkei auf der Bank gesessen, damit brach er den Altersrekord von Otto Pfister. Durch das 0:1 platzten aber die Träume von einer WM-Teilnahme.