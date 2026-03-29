Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
DFB-TEAM
WM-QUALIFIKATION
FORMEL 1
DARTS
WINTERSPORT
HANDBALL
US-SPORT
TENNIS
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Rumänien-Coach Lucescu (80) mit Herzproblemen im Krankenhaus

Rumänien-Coach Lucescu (80) mit Herzproblemen im Krankenhaus

Rumäniens Verband bemühte sich um eine Absage der Partie am Dienstag in der Slowakei, aber ohne Erfolg.
Mircea Lucescu am Donnerstag in Istanbul
Mircea Lucescu am Donnerstag in Istanbul
© AFP/SID/YASIN AKGUL
SID
Rumäniens Verband bemühte sich um eine Absage der Partie am Dienstag in der Slowakei, aber ohne Erfolg.

Große Sorgen um den ältesten Nationaltrainer der Fußball-Geschichte: Mircea Lucescu (80) ist zwei Tage vor dem Testspiel des rumänischen Nationalteams in der Slowakei mit Herzproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Rumäniens Verband bemühte sich daraufhin um eine Absage der Partie am Dienstag in Bratislava, nach eigenen Angaben aber ohne Erfolg.

Lucescu habe sich vor dem Training am Sonntag unwohl gefühlt, teilte der Verband mit: „Das rasche Eingreifen des medizinischen Personals ermöglichte es, den Trainer schnell zu stabilisieren.“ Lucescu sei stabil, werde aber in einem Krankenhaus in Bukarest überwacht. Die Spieler seien „von dem Geschehen betroffen“, am Dienstag wird Ionel Gane die Mannschaft betreuen.

Lucescu hatte am vergangenen Donnerstag mit 80 Jahren und 240 Tagen beim WM-Playoff-Halbfinale in der Türkei auf der Bank gesessen, damit brach er den Altersrekord von Otto Pfister. Durch das 0:1 platzten aber die Träume von einer WM-Teilnahme.

„Il Luce“ trainierte sein Heimatland bereits von 1981 bis 1986, auch Sohn Razvan (2009 bis 2011) hatte das Amt schon inne. Als der Verband 2024 Lucescu erneut zum Chef machte, zögerte der damals 79-Jährige nicht lange. Zuletzt gab es allerdings Sorgen um seine Gesundheit. Anfang des Jahres war Lucescu mehrfach im Krankenhaus, 2025 hatte er über Herzprobleme geklagt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite