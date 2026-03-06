Schock-Aussagen: Ronaldo doch schwerer verletzt - WM in Gefahr?

SPORT1 06.03.2026 • 19:52 Uhr Aufgrund einer Muskelverletzung ist Cristiano Ronaldo derzeit zum Zuschauen verdammt. Die Diagnose ist schwerwiegender als zunächst angenommen.

Bangen um Cristiano Ronaldo! Portugals Superstar ist schwerer verletzt als zunächst angenommen. Das bestätigte sein Trainer beim saudi-arabischen Klub Al-Nasr, Jorge Jesus.

„Nach den Untersuchungen haben wir festgestellt, dass die Verletzung von Cristiano Ronaldo schwerwiegender ist als erwartet“, erklärte der portugiesische Coach am Freitag und führte über das weitere Vorgehen aus.

Sorgen um Ronaldo - Verletzung schlimmer als gedacht

„Cristiano wird nun nach Spanien reisen, wie andere Spieler auch, die sich nach einer Verletzung dort behandeln ließen“, fügte Jesus an: „Seine Verletzung erfordert eine Behandlung in Madrid durch seinen persönlichen Therapeuten, und wir hoffen, dass er schnell zurückkehrt und der Mannschaft helfen kann.“

Ronaldo hatte sich Ende Februar kurz vor Schluss der Partie der Saudi Pro League bei Al‑Feiha (3:1) eine Kniesehnenverletzung am linken hinteren Oberschenkel zugezogen, eine Ausfallzeit von zwei bis vier Wochen war zunächst befürchtet worden.

WM in Gefahr für Ronaldo?

Zudem hieß es, dass die Blessur seinen Einsatz für Portugal bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada nicht gefährde.

Jesus erklärte zwar nur, dass der 41-Jährige die nächsten beiden Partien definitiv verpassen werde, weshalb man ihm erlaubt habe, zur weiteren Behandlung nach Madrid zu reisen. Erste Zweifel kommen dennoch auf.