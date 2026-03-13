"Sehr schwierig": Bitterer Abend für Müller! Titel rückt in weite Ferne

Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps haben in der Nacht auf Freitag eine bittere Pleite hinnehmen müssen. Im Achtelfinal-Hinspiel des CONCACAF Champions Cups verloren die Whitecaps mit 0:3 (0:1) gegen die Seattle Sounders.
Bitterer Abend für Müller!
Für die Sounders schnürte Angreifer Paul Arriola einen Doppelpack (45., 58.), ehe Paul Rothrock den Endstand markierte (70.). Müller stand in der Startelf der Whitecaps und absolvierte die gesamte Partie.
Bitter: In der Nachspielzeit traf Müller nach einer Flanke aus der Drehung per Volley nur die Latte des verwaisten Tors. Der Titel ist erstmal in weite Ferne gerückt. Trotzdem zeigte sich der 36-Jährige optimistisch, dass man den Drei-Tore-Rückstand noch im Rückspiel in Seattle am Donnerstag (19. März, 4 Uhr MEZ) aufholen könne.
Müller gibt sich kämpferisch
„Wir sind noch nicht fertig. 3:0 ist ein sehr schwieriges Ergebnis, aber nicht unmöglich. Das ist unsere Einstellung“, sagte Müller nach der Partie beim übertragenden Sender OneSoccer. „Es ist Halbzeit, und wir werden nächste Woche versuchen, zurückzuschlagen.“
Der CONCACAF Champions Cup in Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik ist das Pendant zur europäischen Champions League. Müller und die Whitecaps sicherten sich ihre Teilnahme durch den Titel in der Canadian Championship.
