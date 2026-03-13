Stadtrat stimmt Stadion-Neubau der AS Rom zu

SID 13.03.2026 • 23:08 Uhr In der Arena sollen auch Spiele der EM 2032 ausgetragen werden.

Der italienische Erstligist AS Rom soll rechtzeitig zur Fußball-Europameisterschaft 2032 ein neues Zuhause bekommen. Am Freitag stimmte der Stadtrat von Rom dem Bau eines neuen Stadions im Nordosten der italienischen Hauptstadt zu, dieses soll auch im Hinblick auf die in Italien und der Türkei ausgetragene Endrunde in sechs Jahre eine wichtige Rolle spielen.

Der vom Klub vorgelegten „technischen und wirtschaftlichen Machbarkeitsstudie“ stimmten insgesamt 39 der 44 Stadträte zu, eine finale Bestätigung hat das Projekt damit allerdings noch nicht bekommen. Weitere Genehmigungen durch Behörden insbesondere auf regionaler Ebene stehen noch aus.

Klubs aus Rom wollen Trennung

Gemeinsam mit Stadtrivale Lazio Rom trägt die AS ihre Heimspiele im Stadio Olimpico aus, bereits seit mehreren Jahren streben beide Vereine nach getrennten Spielstätten. Die Bauarbeiten für das Milliardenprojekt, das im nordöstlichen Stadtviertel Pietralata Platz für 60.000 Zuschauer bieten würde, sollen bereits im nächsten Jahr beginnen.

Plan sei es, die Spielstätte „rechtzeitig für die Austragung von Spielen der Europameisterschaft“ fertigzustellen, sagte der römische Bürgermeister Roberto Gualtieri.