Testspiel-Debakel für Bayern-Star Kim

SID 28.03.2026 • 17:08 Uhr Bayern-Star Minjae Kim verliert mit Südkorea mehr als deutlich gegen die Elfenbeinküste. Die Afrikaner treffen bei der WM auf Deutschland.

Deutschlands Gruppengegner Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) hat mit einem souveränen Erfolg Schwung für die Fußball-Weltmeisterschaft aufgenommen. Knapp drei Monate vor dem Duell mit der DFB-Auswahl in Toronto gewann das Team 4:0 (2:0) im Testspiel gegen Südkorea um Bayern Münchens Minjae Kim im englischen Milton Keynes.

Evann Guessand (35.), Simon Adingra (45.+1), Martial Godo (62.) und Wilfried Singo (90.+4) trafen für den dreimaligen Afrikameister, bei dem Hoffenheims Bazoumana Touré nicht zum Einsatz kam. Dasselbe Schicksal ereilte Mönchengladbachs Jens Castrop und den Mainzer Lee Jae-Sung bei Südkorea. Altstar Heung-min Son wurde lediglich eingewechselt.