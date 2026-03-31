Unter Nagelsmanns Augen: Deutsche WM-Gegner überzeugen

SID 31.03.2026 • 23:04 Uhr Ecuador behauptet sich in den Niederlanden. Die Elfenbeinküste setzt ein Ausrufezeichen gegen Schottland.

Unter den Augen von Julian Nagelsmann hat Deutschlands WM-Gruppengegner Ecuador einen Achtungserfolg in Eindhoven gefeiert. In langer Überzahl erreichten die Südamerikaner bei ihrem letzten Testspiel vor der WM in den Niederlanden ein 1:1 (1:1).

Die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire), ebenfalls in Deutschlands Gruppe E, siegte gegen den WM-Fahrer Schottland mit 1:0 (1:0) und bestätigte ihre gute Frühform.

Ex-Frankfurter trifft ins eigene Netz

Nicht mal 24 Stunden nach dem 2:1 (1:0) seiner DFB-Elf gegen Ghana war Nagelsmann von Stuttgart ins rund 500 Kilometer entfernte Eindhoven gereist. Er sah am Dienstagabend einen denkbar schlechten Start für das Team von Trainerkollege Sebastián Beccacece: Der frühere Frankfurter Willian Pacho verlängerte eine Hereingabe von Cody Gakpo ins eigene Tor (3.).

Denzel Dumfries holte sich wenig später per Notbremse die Rote Karte (13.). Enner Valencia sorgte noch in der ersten Halbzeit für den nächsten niederländischen Nackenschlag, er verwandelte einen Elfmeter (24.) zum Ausgleich. Ecuador trifft beim letzten WM-Gruppenspiel am 25. Juni auf die DFB-Auswahl.

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