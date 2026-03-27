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So viel kassierte noch keine Frau zuvor

Rekordvertrag im Frauen-Fußball

Die 26-Jährige Catarina Macario erhält bei San Diego Wave FC bis Ende 2030 acht Millionen US-Dollar.
Macario unterschreibt einen lukrativen Vertrag
Macario unterschreibt einen lukrativen Vertrag
© IMAGO/SPP/SID/Yaroslav Dunka
SID
Die 26-Jährige Catarina Macario erhält bei San Diego Wave FC bis Ende 2030 acht Millionen US-Dollar.

Catarina Macario hat einen Rekordvertrag unterschrieben und steigt zur bestbezahlten Fußballerin auf. Die 26 Jahre alte US-Nationalspielerin wechselt vom FC Chelsea zu San Diego Wave FC und wird dort laut Medienberichten in fünf Jahren acht Millionen US-Dollar (etwa 6,94 Millionen Euro) plus Prämien verdienen. Ihr Vertrag läuft bis zum Ende der 2030er-Saison.

Der Vertrag hat somit ein größeres Gesamtvolumen als der ihrer Nationalmannschaftskollegin Trinity Rodman. Die 23-Jährige hatte zu Beginn des Jahres einen Dreijahresvertrag bei Washington Spirit erhalten, der ihr einschließlich Prämien ein Gehalt von mehr als zwei Millionen US-Dollar pro Jahr bringen kann.

Neue Bestmarke im Frauenfußball

Die in Brasilien geborene Macario, die 2020 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft annahm, erzielte 16 Tore in 29 Länderspielen. Sie war im Alter von zwölf Jahren nach San Diego gezogen, später spielte sie für die Hochschule in Stanford, ehe sie nach Europa ging.

Die Stadt San Diego „hat eine so wichtige Rolle in meinem Werdegang gespielt, und die Möglichkeit, zurückzukommen und sie zu repräsentieren, bedeutet mir sehr viel“, sagte Macario. Ihr neuer Klub schrieb in der Pressemitteilung von „einem der lukrativsten Verträge in der Geschichte des Frauenfußballs“.

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