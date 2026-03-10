Von Tuchel aussortiert! England-Star verkündet Rücktritt aus Nationalmannschaft

Maximilian Huber 10.03.2026 • 17:35 Uhr Kyle Walker verkündet seinen Rücktritt aus der englischen Nationalmannschaft. Der Verteidiger verlor unter Nationaltrainer Thomas Tuchel seinen Platz im Aufgebot der Three Lions - und zieht nun Konsequenzen.

England-Star Kyle Walker hat drei Monate vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft seinen Rücktritt aus der englischen Nationalmannschaft bekanntgegeben.

„Nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem ich mein Land vertreten habe, habe ich mich entschlossen, mich aus dem internationalen Fußball zurückzuziehen. Für England zu spielen war immer die größte Ehre meiner Karriere und etwas, worauf ich immer stolz sein werde“, schrieb der 35-Jährige auf Instagram: „Ich gehe unglaublich stolz und bin jedem Trainer, jedem Teamkollegen und jedem Fan, der Teil davon war, dankbar.“

England: Tuchel sortiert Walker aus

Walker, der seit Sommer 2025 für den FC Burnley in der Premier League spielt, absolvierte insgesamt 96 Länderspiele für die Three Lions und steht damit auf Platz zehn der Liste der Spieler mit den meisten Länderspieleinsätzen für England.

Seinen letzten Auftritt hatte er im März 2025 beim 2:0-Sieg gegen Albanien in der WM-Qualifikation. Im folgenden Spiel gegen Lettland wurde er von Nationaltrainer Thomas Tuchel durch Reece James ersetzt und kehrte seitdem nicht mehr in den Kader Englands zurück.

„Ich weiß, dass alle englischen Fans sich mir anschließen werden, um Kyle zu seiner unglaublichen internationalen Karriere zu gratulieren“, wird Tuchel in einer Mitteilung zitiert: „Obwohl ich nur für kurze Zeit mit ihm zusammengearbeitet habe, war mir immer bewusst, dass er einer der ganz Großen Englands ist, der die höchste Ehre, sein Land zu vertreten, voll und ganz angenommen hat.“