Absurdes Szenario in den Niederlanden: Mit Niederlage zum Aufstieg?

Jakob Lüers 23.04.2026 • 12:59 Uhr In der zweiten niederländischen Liga steht der FC Den Bosch vor einer irrwitzigen Konstellation: Eine Niederlage könnte den Weg zum Aufstieg ebnen. Die verrückte Ausgangslage hat mit dem komplizierten Ligasystem zu tun.

Was auf den ersten Blick wie ein schlechter Scherz klingen mag, ist tatsächlich Realität: Der FC Den Bosch kämpft in der Keuken Kampioen Divisie, der niederländischen zweiten Liga, kurz vor Saisonende noch um den Aufstieg – und sollte dafür am besten verlieren.

Die Ausgangslage ist mehr als paradox: Am Freitag steht im Rahmen des letzten Spieltags das Duell mit ADO Den Haag an, dabei würde dem Klub aus ’s-Hertogenbosch eine Pleite mehr helfen als ein eigener Sieg.

Niederlande: Spezielles Ligasystem sorgt für absurdes Szenario

Möglich macht die absurde Situation das komplizierte Ligasystem: Denn um in die erstklassige Eredivisie aufzusteigen, gilt es nicht bloß, die reguläre Saison möglichst weit vorne in der Tabelle zu beenden. Durch ein verschachteltes System aus einzelnen Saison-Abschnitten, sogenannten Perioden, können auch Vereine um den Aufstieg spielen, die auf hinteren Tabellenplätzen stehen.

Denn die Spielzeit wird in mehrere solcher Perioden aufgeteilt, die jeweiligen Sieger der Mini-Tabellen mit den meisten Punkten qualifizieren sich dann für die Aufstiegs-Playoffs.

Für den Meister und den Tabellenzweiten gibt es das direkte Erstliga-Ticket. Der dritte Platz in der obersten Spielklasse wird dann im Playoff-System unter den Periodensiegern sowie den bestplatzierten Teams der Gesamttabelle ausgespielt.

Doch die Sache wird noch komplizierter: Die sogenannten „Jong“-Teams – also Zweitvertretungen wie Jong PSV – sind nicht aufstiegsberechtigt. Ihre Plätze in der Tabelle werden entsprechend weitergereicht und verzerren diese. Daher ist Den Bosch momentan zwar offiziell Neunter, aber dennoch als Achter für die Playoffs qualifiziert, weil Jong PSV davorsteht.

Den Bosch könnte Playoff-Platz mit Niederlage absichern

Genau diesen Playoff-Platz könnte Den Bosch nun aber am letzten Spieltag verlieren: Denn in der letzten „Mini-Periode“ der Saison duellieren sich noch ADO Den Haag und Vitesse Arnheim um den Periodensieg. ADO ist jedoch als Tabellenführer der Liga bereits sicher aufgestiegen, Vitesse steht auf Rang elf.

Verliert Den Bosch sein letztes Saisonspiel, bleibt ADO im Abschnitts-Ranking vor Vitesse – und ebnet Den Bosch somit als bestplatziertes Team der Liga ohne bereits gesicherten Platz den Weg in die Playoffs.

Die Alternative klingt völlig absurd: Gewinnt Den Bosch, könnte Arnheim mit einem Sieg an Den Haag in der Periodentabelle vorbeiziehen und sich so selbst das letzte Playoff-Ticket sichern. Den Bosch ginge dann leer aus.