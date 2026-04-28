Anklage wegen Betrugs an Maradona-Erben

SID 28.04.2026 • 23:35 Uhr Vertraute des Idols sollen seine Erben hintergangen haben.

Auch mehr als fünf Jahre nach seinem Tod beschäftigen rechtliche Auseinandersetzungen weiterhin das Umfeld des argentinischen Fußball-Idols Diego Maradona. Wegen „betrügerischer Verwaltung“ der Marke des Weltmeisters von 1986 ließ ein Gericht im Heimatland des „Goldjungen“ nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP eine Anklage gegen zwei Schwestern und einem Anwalt Maradonas sowie drei weitere Personen zu.

Die Gruppe soll gegen „die Interessen von Maradonas rechtmäßigen Erben“ verstoßen haben. Weitere Einzelheiten zu den Vorwürfen waren zunächst nicht bekannt.