Böse Pokal-Überraschung für Sané

Christopher Mallmann 22.04.2026 • 23:03 Uhr Galatasaray Istanbul scheitert im Pokal sensationell am Tabellen-15. Leroy Sané spielt keine Rolle.

DFB-Star Leroy Sané ist mit Galatasaray Istanbul sensationell im Pokal gescheitert. Der aktuelle Meister unterlag dem Tabellen-15. Genclerbirligi Ankara nach 90 Minuten mit 0:2 (0:0) und flog damit im Viertelfinale aus dem Turnier.

Firatcan Üzüm (51.) und Adama Traoré (83.) erzielten die Tore für den Außenseiter, der eigentlich heillos unterlegen war.

Sané stand in der Startelf, blieb aber blass. Der 30-Jährige wurde in der zweiten Hälfte für Yunus Akgün ausgewechselt (69.). Ilkay Gündogan kam nach der Pause für Mario Lemina in die Partie (46.).