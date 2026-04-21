Dänemark: Midtjylland-Profi Djabi niedergestochen

SID 21.04.2026 • 12:14 Uhr Alamara Djabi gehe es "den Umständen entsprechend gut", heißt es in einem Klub-Statement.

Der dänische Fußball-Topklub FC Midtjylland steht nach einem Messerangriff auf Profi Alamara Djabi unter Schock. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde der 19-Jährige bei einer Attacke in Herning am Wochenende schwer verletzt und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

Nach zwei Operationen sei sein Zustand nun stabil. Djabi sei aus dem künstlichen Koma erwacht und es gehe ihm „den Umständen entsprechend gut“, hieß es in einem Statement.

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