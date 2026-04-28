Julian Draxler: "Ich lebe hier in Katar ein Leben wie zuletzt mit 17"

Niklas Senger 28.04.2026 • 10:40 Uhr Julian Draxler hat die Bühne des europäischen Fußballs hinter sich gelassen. Der Weltmeister von 2014 spricht über seinen neuen Lebensmittelpunkt und seinen Erfolg als Unternehmer.

Vor inzwischen fast drei Jahren verschwand Julian Draxler von der großen Bühne des europäischen Profifußballs. Beendet hat der 32-Jährige seine Karriere jedoch keinesfalls. Seit September 2023 spielt Draxler in Katar für Al-Ahli SC.

„Ich bin noch nicht an dem Punkt, meine Karriere zu beenden“, bestätigte der Weltmeister von 2014 nun im Interview mit ran. Seiner Zeit bei Top-Klubs wie Paris Saint-Germain und Benfica Lissabon trauert Draxler jedoch nicht hinterher.

„Den großen Zirkus vermisse ich nicht. Ganz im Gegenteil: Was die Aufmerksamkeit betrifft, lebe ich hier in Katar ein Leben, das ich zuletzt mit 17 hatte“, schwärmte der gebürtige Gladbecker von seinem Lebensmittelpunkt.

Der Grund? „Man erkennt mich nicht, und wenn doch, sind die Menschen sehr zurückhaltend. Hier bist du nicht ‚der Fußballer‘, sondern nur ein normaler Typ aus Deutschland.“

Draxler als Unternehmer erfolgreich

Neben seiner Profikarriere ist Draxler ohnehin auch als Investor und Unternehmer aktiv und vertreibt unter der Marke „Haarwald“ ein Haarwachs in den deutschen Drogeriemärkten.

Entstanden sei die Idee dazu auf dem Fußballplatz. „Ich war immer wieder unzufrieden mit meinen Haaren. Als Fußballer ist man ja doch ein bisschen eitel“, erklärte Draxler, der das Projekt seit 2021 gemeinsam mit Kumpel und Friseur Mustafa Mostafa betreibt.

„Ich muss auch sagen, dass vor allem ich als Profifußballer schon ein wenig belächelt wurde: ‚Der Fußballer mit dem Haargel, na klar.‘ Aber es ist eben auch ein richtiger Business Case“, sagte Draxler.

Bayern-Star? „Mein Lieblingsspieler der Bundesliga“

Mit Blick auf das Sportliche rückt in dieser Woche auch sein Ex-Klub PSG in den Fokus, der es am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) im Halbfinal-Hinspiel der Champions League mit dem FC Bayern zu tun bekommt.

„Ich denke, die beiden besten Mannschaften in diesem Jahr treffen aufeinander. Kleinigkeiten und Tagesform werden die Spiele mit Sicherheit entscheiden“, vermutete Draxler. Mit Blick auf Bayerns Viertelfinalgegner Real Madrid stellte er aber auch fest: „Ich schätze PSG noch stärker ein als Real Madrid im Moment.“