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Ducksch nach Suff-Fahrt vor Gericht

Ducksch nach Suff-Fahrt vor Gericht

Marvin Ducksch muss sich im englischen Leamington vor Gericht verantworten. Die britische Polizei bestätigt, dass er betrunken in einen Autounfall verwickelt war.
Marvin Ducksch sieht sich schweren Vorwürfen begegnet
Marvin Ducksch sieht sich schweren Vorwürfen begegnet
© IMAGO/Shutterstock
David Funk
Marvin Ducksch muss sich im englischen Leamington vor Gericht verantworten. Die britische Polizei bestätigt, dass er betrunken in einen Autounfall verwickelt war.

Der frühere Bundesliga-Profi Marvin Ducksch muss sich wegen Trunkenheit am Steuer verantworten. Der deutsche Stürmer war am Ostermontag gegen 22:30 Uhr Ortszeit in einen Autounfall mit drei Fahrzeugen verwickelt und wurde anschließend betrunken festgenommen. Dies bestätigte die britische Polizei. Mittlerweile wurde Ducksch gegen Kaution wieder freigelassen.

Am Montag wurde der 32-Jährige nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss vor dem Amtsgericht Warwickshire im englischen Leamington angeklagt. Am Tag des Unfalls stand der ehemalige Bremer bei der 1:2-Niederlage seines englischen Klubs Birmingham City gegen Ipswich Town noch auf dem Platz.

Statement zu Ducksch

Laut einer Meldung der Polizei muss der deutsche Angreifer am 20. Mai nun vor dem Richter erscheinen und sich verantworten.

Sein Klub veröffentlichte ein Statement zur Eskapade seines Stürmers: „Marvin möchte sich bei seinen Teamkollegen, den Mitarbeitern und den Fans des Vereins entschuldigen und übernimmt die volle Verantwortung für sein Handeln.“

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Bereits am vergangenen Sonntag hatte Ducksch im Duell gegen Wrexham nicht im Kader gestanden.

„Marvin fehlte heute aufgrund meiner Entscheidung. Es ist eine interne Angelegenheit, um die sich gerade gekümmert wird“, sagte Trainer Chris Davies zum Fehlen des deutschen Angreifers.

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