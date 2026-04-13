Ein Land in Schockstarre: Fußballer bei Überfall getötet

Der ghanaische Fußball trauert um Dominic Frimpong. Der talentierte Offensivspieler ist im Alter von nur 20 Jahren auf tragische Art und Weise aus dem Leben gerissen worden. Das Unglück ereignete sich laut nationalen Medien bei einer Fahrt seines Auswärtsreise seines Klubs Berekum Chelsea, als offenbar bewaffnete Räuber den Mannschaftsbus unter Beschuss nahmen.
Fußball-Profi bei Überfall getötet
Der ghanaische Fußballverband (GFA) drückte seine „tiefste Bestürzung und große Trauer“ aus und sprach der Familie und den Kollegen sein Beileid aus.
„Dominic war ein vielversprechendes junges Talent, dessen Engagement und Leidenschaft für den Sport den Geist unserer Liga verkörperten“, schrieb der Verband weiter.
Mannschaft von maskierten Männern attackiert
Laut Angaben von Berekum Chelsea wurde das Team auf der Rückfahrt nach einem Spiel in der Ghana Premier League von „maskierten Männern mit Pistolen und Sturmgewehren“ attackiert. Diese blockierten die Straße und hinderten den Bus am Weiterfahren. Als der Busfahrer versuchte, das Gefährt zurückzusetzen, wurde dem Verein zufolge das Feuer eröffnet.
„Die Spieler und Betreuer flohen in nahegelegene Büsche, um Deckung zu suchen“, schilderte der Klub die dramatischen Szenen.
Die Verdächtigen sind noch nicht gefasst, jedoch laufen die Ermittlungen. „Wir fordern nachdrücklich, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird“, erklärte der Verband, der im Kontakt mit den zuständigen Behörden steht.
Nach dem Todesfall sollen die Sicherheitsvorkehrungen für Vereine, die innerhalb Ghanas reisen, überprüft und verstärkt werden. Das oberste Ziel sei es, „solche tragischen Vorfälle in Zukunft zu verhindern“.
Frimpong war im Januar von seinem Stammverein Aduana FC an Berekum Chelsea ausgeliehen worden.