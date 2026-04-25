Europa Cup: Häcken setzt sich im Hinspiel durch

BK Häcken hat sich im Final-Hinspiel des Europa Cups der Frauen in eine gute Ausgangsposition gebracht. Der Klub aus Göteborg gewann im rein schwedischen Duell bei Hammarby IF mit der deutschen Torhüterin Torhüterin Melina Loeck 1:0 (1:0).
Häcken setzt sich im Hinspiel durch
Die Göteborgerinnen liegen nach dem ersten Finalspiel des zweitklassigen Klub-Wettbewerbs vorne.
Schröder bringt Häcken in Führung
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Das entscheidende Tor erzielte Felicia Schröder (22.). Die 19 Jahre alte Stürmerin hatte bereits beim Halbfinalsieg gegen Eintracht Frankfurt zwei Treffer beigesteuert und ist mit insgesamt fünf Toren Toptorschützin des Wettbewerbs.
Die Entscheidung, wer sich den ersten schwedischen Europapokalsieg seit Umea im Jahr 2004 sichert, fällt im Rückspiel am 1. Mai.