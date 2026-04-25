Europa Cup: Häcken setzt sich im Hinspiel durch

SID 25.04.2026 • 17:09 Uhr Die Göteborgerinnen liegen nach dem ersten Finalspiel des zweitklassigen Klub-Wettbewerbs vorne.

BK Häcken hat sich im Final-Hinspiel des Europa Cups der Frauen in eine gute Ausgangsposition gebracht. Der Klub aus Göteborg gewann im rein schwedischen Duell bei Hammarby IF mit der deutschen Torhüterin Torhüterin Melina Loeck 1:0 (1:0).

Das entscheidende Tor erzielte Felicia Schröder (22.). Die 19 Jahre alte Stürmerin hatte bereits beim Halbfinalsieg gegen Eintracht Frankfurt zwei Treffer beigesteuert und ist mit insgesamt fünf Toren Toptorschützin des Wettbewerbs.