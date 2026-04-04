Ex-Leverkusener Diaby fliegt nach Tritt in Schritt vom Platz

SID 04.04.2026 • 12:38 Uhr Moussa Diaby fliegt nach einem hässlichen Tritt vom Platz. Nun droht dem Ex-Leverkusen-Spieler eine lange Sperre.

Der Ex-Leverkusener Moussa Diaby hat im Trikot des saudischen Erstligisten Al-Ittihad für einen Eklat gesorgt. Der Franzose sah am Freitagabend nach einem Tritt in den Schritt seines Gegenspielers die Rote Karte.

Für den 26-Jährigen war es bereits der zweite Platzverweis der Saison, ihm droht nun eine lange Sperre.

Diaby stand nach einem Gerangel mit dem Rücken zu Abdulrahman Al-Dakheel, holte dann mit dem linken Fuß aus und traf Al-Dakheel mit der Hacke im Unterleib.

Der Referee zog nach kurzem Kontakt mit dem Videoschiedsrichter die Rote Karte.

Diaby hatte in seiner Zeit in Leverkusen von 2019 bis 2023 nie Rot und nur einmal Gelb-Rot gesehen.

Für die stolze Summe von 55 Millionen Euro war er schließlich zu Aston Villa gewechselt. Seit Juli 2024 spielt er für Al-Ittihad.