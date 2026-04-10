Fünfter Champions-League-Platz: Bundesliga macht Boden gut

SID 10.04.2026 • 10:00 Uhr Die drei Erfolge bringen die Bundesliga wieder näher an die Primera Division heran.

Drei Viertelfinalspiele, drei Siege: Die Erfolge des FC Bayern, des SC Freiburg und von Mainz 05 in ihren Europacup-Viertelfinals lassen die Bundesliga wieder leicht auf den fünften Champions-League-Platz hoffen. Im entscheidenden UEFA-Verbandskoeffizienten liegt die deutsche Eliteklasse weiter hinter den enteilten Engländern (25,569 Punkte) und Spanien (20,906).

Auf die Iberer machte die Bundesliga (20,285) insbesondere dank der Erfolge der Bayern in der Champions League gegen Real Madrid (2:1) und von Freiburg in der Europa League gegen Celta Vigo (3:0) Boden gut. Auch Mainz hatte mit seinem Hinspiel-Sieg in der Conference League gegen Racing Straßburg (2:0) seinen Anteil am Zugewinn.