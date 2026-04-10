Drei Viertelfinalspiele, drei Siege: Die Erfolge des FC Bayern, des SC Freiburg und von Mainz 05 in ihren Europacup-Viertelfinals lassen die Bundesliga wieder leicht auf den fünften Champions-League-Platz hoffen. Im entscheidenden UEFA-Verbandskoeffizienten liegt die deutsche Eliteklasse weiter hinter den enteilten Engländern (25,569 Punkte) und Spanien (20,906).
Fünfter Champions-League-Platz: Bundesliga macht Boden gut
Die drei Erfolge bringen die Bundesliga wieder näher an die Primera Division heran.
Freiburg lässt sich feiern - und die Bundesliga hofft
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Auf die Iberer machte die Bundesliga (20,285) insbesondere dank der Erfolge der Bayern in der Champions League gegen Real Madrid (2:1) und von Freiburg in der Europa League gegen Celta Vigo (3:0) Boden gut. Auch Mainz hatte mit seinem Hinspiel-Sieg in der Conference League gegen Racing Straßburg (2:0) seinen Anteil am Zugewinn.
Spanien hat aktuell noch sechs seiner ursprünglich acht Europacup-Starter in den Wettbewerben, die Bundesliga drei. Die erreichten Punkte werden in der Wertung durch die Anzahl der ursprünglichen Teilnehmer geteilt. Die besten beiden Ligen erhalten den zusätzlichen Königsklassen-Platz.