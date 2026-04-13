Hitzige Szene um Robben: Bayern-Legende schubst TV-Moderator

Arjen Robben ist auch nach seiner aktiven Karriere mit Herzblut im Fußballgeschäft dabei. Die Bayern-Legende trainiert die U14 des niederländischen Klubs FC Groningen, bei der auch sein Sohn Luka kickt. Kein Wunder also, dass der frühere Flügel-Star seine neue Tätigkeit durchaus ernst nimmt und emotional mit dabei ist.
Robben-Szene sorgt für Aufregung
Bei einem Spiel seiner Jungs lieferte sich Robben nun am Spielfeldrand eine lebhafte Diskussion mit dem Schiedsrichter, ehe sich der niederländische TV-Moderator Wilfred Genee von der Sendung „Vandaag Inside“ hinzugesellte und sich direkt einen Rüffel des ehemaligen Nationalspielers abholte.
Aufnahmen von VoetbalPrimeur zeigen, wie der Triple-Sieger aus dem Jahr 2013 Genee mit einer Hand wegschubste und bissig klarstellte: „Sie müssen sich nicht einmischen!“
Hitzige Szene um Robben
Was der Auslöser für die Szene war, geht aus dem Video nicht hervor. Auch was im Nachgang passierte, wird nicht aufgelöst.
Letztlich dürften sich die Streithähne schnell wieder vertragen haben. Dass beim Fußball die Emotionen mal ein wenig hochkochen können, ist schließlich allseits bekannt.
Robben war in seiner aktiven Karriere ebenfalls in den einen oder anderen Konflikt involviert gewesen. Beispielsweise geriet er im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid im Jahr 2012 mit seinem Bayern-Mitspieler Franck Ribéry aneinander.
Der Franzose wollte kurz vor der Halbzeit einen Freistoß ausführen, während Robben darauf bestand, dass Toni Kroos schießt. Daraufhin verpasste Ribéry Robben ein blaues Auge. Dennoch prägten beide zusammen als „Robbery“ eine der erfolgreichsten Ären der Bayern-Geschichte, die mit dem Henkelpott 2013 ihren Höhepunkt fand.