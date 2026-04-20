"Horny" Thorsby: Nächtliche Hotelflucht mit Ehe-Folge

SID 20.04.2026 • 11:33 Uhr Der Ex-Unioner Morten Thorsby verlässt unerlaubt das Teamquartier der Nationalelf - um seine künftige Frau zu treffen.

Für „Inspektor“ Stale Solbakken war der Fall klar: Der Spieler, der sich im Juni 2025 nachts aus dem Teamhotel der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft geschlichen hatte, sei schlicht „horny“ gewesen, also: geil.

„Das war das, was er gesagt hat“, erzählte der Trainer des WM-Teilnehmers vor rund zehn Monaten, ohne den Namen des Kickers auf Freiersfüßen zu nennen, und lachte. Jetzt hat der Mann „gestanden“ – und der Geschichte augenzwinkernd ein paar Details hinzugefügt.

Thorsby ist mittlerweile verlobt

Wie Solbakken es dargestellt habe, sagte der frühere Union-Berlin-Profi Morten Thorsby, sei es nicht ganz richtig gewesen. „Ich kann verraten, dass ich es war“, sagte er dem Fernsehsender TV2, „aber ich handelte in sehr unschuldiger Absicht und es war ein nettes Date.“ Und zwar eines, das dazu geführt habe, dass er mit der betreffenden Dame nun verlobt sei und sie heiraten werde. „Ich stehe dazu“, meinte Thorsby mit Blick auf seinen nächtlichen Ausflug, „und ich würde es wieder tun.“