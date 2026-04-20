"Horny" Thorsby: Nächtliche Hotelflucht mit Ehe-Folge

Für „Inspektor“ Stale Solbakken war der Fall klar: Der Spieler, der sich im Juni 2025 nachts aus dem Teamhotel der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft geschlichen hatte, sei schlicht „horny“ gewesen, also: geil.
Pikante Details nach Hotelflucht
„Das war das, was er gesagt hat“, erzählte der Trainer des WM-Teilnehmers vor rund zehn Monaten, ohne den Namen des Kickers auf Freiersfüßen zu nennen, und lachte. Jetzt hat der Mann „gestanden“ – und der Geschichte augenzwinkernd ein paar Details hinzugefügt.
Thorsby ist mittlerweile verlobt
Wie Solbakken es dargestellt habe, sagte der frühere Union-Berlin-Profi Morten Thorsby, sei es nicht ganz richtig gewesen. „Ich kann verraten, dass ich es war“, sagte er dem Fernsehsender TV2, „aber ich handelte in sehr unschuldiger Absicht und es war ein nettes Date.“ Und zwar eines, das dazu geführt habe, dass er mit der betreffenden Dame nun verlobt sei und sie heiraten werde. „Ich stehe dazu“, meinte Thorsby mit Blick auf seinen nächtlichen Ausflug, „und ich würde es wieder tun.“
Dass Solbakken den Italien-Legionär von der US Cremonese damals ertappt hatte, lag an einem kleinen Fauxpas des nächtlichen Ausflüglers. Thorsby sei so unklug gewesen, seine Zimmertür offenstehen zu lassen, berichtete der Coach. „Es war also nicht so schwer, das zu merken.“