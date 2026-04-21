Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
DFB-POKAL
CHAMPIONS LEAGUE
US-SPORT
HANDBALL
DARTS
TENNIS
EISHOCKEY
TRANSFERMARKT
FORMEL 1
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Identitätsdiebstahl: Frankreich-Star erstattet Anzeige

Frankreich-Star erstattet Anzeige

Wendie Renard wird offenbar Opfer von Internetkriminalität. Die Französin erstattet Anzeige wegen Identitätsdiebstahls.
Wendie Renard im Lyon-Trikot
Wendie Renard im Lyon-Trikot
© AFP/SID/OLIVIER CHASSIGNOLE
SID
Wendie Renard wird offenbar Opfer von Internetkriminalität. Die Französin erstattet Anzeige wegen Identitätsdiebstahls.

Das französische Fußball-Idol Wendie Renard hat nach der Verbreitung eines sogenannten Deepfakes Anzeige wegen Identitätsdiebstahls erstattet. Das teilte ihr Anwalt am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mit.

In einem im Internet kursierenden Video wird mithilfe Künstlicher Intelligenz das Gesicht der Kapitänin von OL Lyonnes benutzt, um für eine Investition in ein angebliches KI-Projekt zu werben.

„Nicht nur will sie verhindern, dass ihrem Image geschadet wird, sie will auch diejenigen schützen, die möglicherweise betrogen werden“, erklärte ihr Anwalt Laurent Burgy, der die Klage für seine Mandantin eingereicht hat. Der Deepfake richtet sich besonders an die Bewohnerinnen und Bewohner der Karibikinsel Martinique, von der die 35 Jahre alte Abwehrspielerin stammt.

Renard warnt vor der Fälschung

Bereits am Montagabend hatte Renard auf ihren Accounts bei X, Instagram und Facebook vor der Fälschung gewarnt. „Derzeit kursiert ein Video, das mein Bild ohne meine Zustimmung verwendet und mit Hilfe Künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Ich dementiere seinen Inhalt ausdrücklich: Er spiegelt weder meine Aussagen noch meine Werte noch meine Haltung wider“, schrieb die langjährige Nationalspielerin.

Renard rief dazu auf, wachsam zu bleiben und „diese Art der Manipulation“ nicht weiterzuverbreiten. Die frühere Kapitänin der französischen Nationalmannschaft sei „keine Influencerin“, betonte Anwalt Burgy: „Der einzige Ort, an dem sie sich engagieren möchte, ist der Platz.“

Die Zahl der Deepfakes, die das Bild bekannter Persönlichkeiten missbrauchen, nimmt seit einiger Zeit stark zu. Betrüger nutzen sie unter anderem für Finanz- und Kryptobetrug, politische Täuschungen, den Verkauf gefälschter Produkte oder für sogenannte Liebestäuschungen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite