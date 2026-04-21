Identitätsdiebstahl: Frankreich-Star erstattet Anzeige

SID 21.04.2026 • 17:29 Uhr Wendie Renard wird offenbar Opfer von Internetkriminalität. Die Französin erstattet Anzeige wegen Identitätsdiebstahls.

Das französische Fußball-Idol Wendie Renard hat nach der Verbreitung eines sogenannten Deepfakes Anzeige wegen Identitätsdiebstahls erstattet. Das teilte ihr Anwalt am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mit.

In einem im Internet kursierenden Video wird mithilfe Künstlicher Intelligenz das Gesicht der Kapitänin von OL Lyonnes benutzt, um für eine Investition in ein angebliches KI-Projekt zu werben.

„Nicht nur will sie verhindern, dass ihrem Image geschadet wird, sie will auch diejenigen schützen, die möglicherweise betrogen werden“, erklärte ihr Anwalt Laurent Burgy, der die Klage für seine Mandantin eingereicht hat. Der Deepfake richtet sich besonders an die Bewohnerinnen und Bewohner der Karibikinsel Martinique, von der die 35 Jahre alte Abwehrspielerin stammt.

Renard warnt vor der Fälschung

Bereits am Montagabend hatte Renard auf ihren Accounts bei X, Instagram und Facebook vor der Fälschung gewarnt. „Derzeit kursiert ein Video, das mein Bild ohne meine Zustimmung verwendet und mit Hilfe Künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Ich dementiere seinen Inhalt ausdrücklich: Er spiegelt weder meine Aussagen noch meine Werte noch meine Haltung wider“, schrieb die langjährige Nationalspielerin.

Renard rief dazu auf, wachsam zu bleiben und „diese Art der Manipulation“ nicht weiterzuverbreiten. Die frühere Kapitänin der französischen Nationalmannschaft sei „keine Influencerin“, betonte Anwalt Burgy: „Der einzige Ort, an dem sie sich engagieren möchte, ist der Platz.“