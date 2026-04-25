Jaissle gewinnt mit Al-Ahli Asian Champions League

Matthias Jaissle hat den saudischen Fußballklub Al-Ahli zum zweiten Triumph in Folge in der Asian Champions League geführt. Im Finale des wichtigsten Wettbewerbs für asiatische Vereinsmannschaften setzte sich das Team des deutschen Trainers mit 1:0 nach Verlängerung gegen den FC Machida Zelvia aus Japan durch.
Jaissle gewinnt Asian Champions League
Der Verein aus der saudischen Stadt Dschidda verteidigt seinen Titel erfolgreich - mit einem deutschen Trainer an der Seitenlinie.
Feiern ihren Klub: Fans von Al-Ahli
© AFP/SID/Abdel Ghani BASHIR
Für Jaissle, der zuvor unter anderem beim FC Red Bull Salzburg und den Jugendmannschaften von RB Leipzig aktiv war, ist es der insgesamt dritte Titel mit Al-Ahli. 2025 gewann er mit dem Klub neben der Asian Champions League auch den saudischen Supercup.
Der entscheidende Treffer fiel in der Verlängerung durch Firas Al Buraikan (96.). Der aktuell Tabellendritte der saudischen Liga gewann damit das Endspiel vor 58.984 Zuschauern im King-Abdullah-Sports-City-Stadion trotz Unterzahl. Zakaria Al Hawsawi hatte Mitte der zweiten Halbzeit (68.) wegen eines Kopfstoßes die Rote Karte gesehen. Al-Ahli ist der erste Klub seit dem Doppelerfolg von Ligakonkurrent Al-Ittihad (2004, 2005), dem es gelang, seinen Titel erfolgreich zu verteidigen.