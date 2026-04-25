Jaissle gewinnt mit Al-Ahli Asian Champions League

SID 25.04.2026 • 21:59 Uhr Der Verein aus der saudischen Stadt Dschidda verteidigt seinen Titel erfolgreich - mit einem deutschen Trainer an der Seitenlinie.

Matthias Jaissle hat den saudischen Fußballklub Al-Ahli zum zweiten Triumph in Folge in der Asian Champions League geführt. Im Finale des wichtigsten Wettbewerbs für asiatische Vereinsmannschaften setzte sich das Team des deutschen Trainers mit 1:0 nach Verlängerung gegen den FC Machida Zelvia aus Japan durch.

Für Jaissle, der zuvor unter anderem beim FC Red Bull Salzburg und den Jugendmannschaften von RB Leipzig aktiv war, ist es der insgesamt dritte Titel mit Al-Ahli. 2025 gewann er mit dem Klub neben der Asian Champions League auch den saudischen Supercup.