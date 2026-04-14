Miami: Mascherano tritt als Messi-Coach zurück

SID 14.04.2026 • 19:55 Uhr Javier Mascherano, der langjährige Weggefährte von Lionel Messi, räumt seinen Posten in den USA - aus "persönlichen" Gründen.

Fußball-Superstar Lionel Messi erhält bei Inter Miami einen neuen Trainer. Wie der US-Klub aus Florida am Dienstag mitteilte, gab Javier Mascherano (41) aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt als Chefcoach bekannt. Guillermo Hoyos, der bislang in der Nachwuchsförderung und als Sportdirektor des Klubs arbeitete, übernehme das Team um Messi „in den kommenden Spielen“.

„Ich umarme euch alle ganz fest und danke euch für alles“, sagte Mascherano. Der Argentinier, der als Profi bereits im Nationalteam und beim FC Barcelona an Messis Seite gespielt hatte, war Anfang 2025 in Miami auf Gerardo Martino gefolgt. Mascherano gewann mit dem Klub erstmals den MLS Cup. Neben Messi trainierte er in Miami auch seine früheren Mitspieler Luis Suárez, Sergio Busquets und Jordi Alba.

Mascherano werde „für immer ein Teil der Vereinsgeschichte bleiben und einen besonderen Platz in der Inter-Miami-Familie einnehmen“, sagte Geschäftsführer Jorge Mas: „Wir respektieren seine Entscheidung und sind ihm zutiefst dankbar für alles, was er beigetragen hat.“