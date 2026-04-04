Mindestens ein Toter vor Superclásico in Peru

SID 04.04.2026 • 07:28 Uhr Der Vorfall ereignet sich am Freitag während einer Veranstaltung in Lima. Mindestens ein Mensch kommt ums Leben.

Vor dem Superclásico zwischen den Fußballklubs Alianza und Universitario in Perus Hauptstadt Lima ist bei einem „Zwischenfall“ mindestens eine Person ums Leben gekommen, 47 weitere wurden verletzt. Das teilte das peruanische Gesundheitsministerium mit. Der Vorfall ereignete sich am Freitag während einer Veranstaltung im Alejandro-Villanueva-Stadion, der Heimat von Alianza. Zur Ursache machten die Behörden zunächst keine konkreten Angaben.

Gesundheitsminister Juan Carlos Velasco bestätigte die Opferzahlen. „Es hat einen bedauerlichen Zwischenfall im Stadion gegeben, bei dem 47 Menschen verletzt wurden. Leider gibt es einen Todesfall“, sagte Velasco Medienvertretern. Nach Angaben des Ministers wurden 39 Verletzte in Krankenhäuser in der Region Lima gebracht, drei von ihnen befinden sich in kritischem Zustand.

Ein Toter vor Superclásico in Peru

Zunächst war von einem Einsturz eines Teils der Stadionmauer die Rede gewesen. Alianza widersprach dieser Darstellung jedoch. In einem Beitrag im sozialen Netzwerk X erklärte der Verein, der Unfall sei nicht durch „den Einsturz von Mauern oder strukturelle Schäden des Sportkomplexes“ verursacht worden.

Auch die Feuerwehr meldete keine baulichen Mängel. Feuerwehrchef Marcos Pajuelo sagte, „die Struktur der Südtribünen schien in gutem Zustand zu sein. Es gibt keine eingestürzten Mauern oder in den Innenraum gefallene Teile“.