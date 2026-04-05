Moukoko-Dreierpack zu Svenssons Einstand in Kopenhagen

SID 05.04.2026 • 22:37 Uhr Der Ex-Dortmunder verhilft dem ehemaligen Bundesliga-Trainer zu einem Kantersieg in der Abstiegsrunde.

Dank Youssoufa Moukoko hat der frühere Bundesliga-Trainer Bo Svensson beim dänischen Fußball-Erstligisten FC Kopenhagen einen Einstand nach Maß gefeiert. Der frühere Dortmunder erzielte beim 7:0 (4:0) gegen Silkeborg IF einen Dreierpack (6./25./51.).

Es war der erste Sieg für den 16-maligen dänischen Meister in der Abstiegsrunde. Svenssons Vorgänger Jacob Neestrup war nach zwei Niederlagen zum Start der Runde gefeuert worden. Der 46-jährige Svensson hatte beim FC Kopenhagen seine Jugend verbracht und zwischen 1996 und 2006 als Profi unter anderem drei Meisterschaften gewonnen.