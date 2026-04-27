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Nach 0:3-Pleite: Aus für Tedesco bei Fenerbahce

Nach 0:3-Pleite: Aus für Tedesco bei Fenerbahce

Der Klub aus der türkischen Süper Lig trennt sich nach der Derbyniederlage gegen Galatasaray von dem Ex-Bundesliga-Trainer.
Aus in Istanbul: Domenico Tedesco
Aus in Istanbul: Domenico Tedesco
© AFP/SID/Yasin AKGUL
SID
Der Klub aus der türkischen Süper Lig trennt sich nach der Derbyniederlage gegen Galatasaray von dem Ex-Bundesliga-Trainer.

Der türkische Fußball-Spitzenklub Fenerbahce hat nach der herben Niederlage im Istanbuler Stadtderby gegen Galatasaray seinen Trainer Domenico Tedesco entlassen. Das teilte der Tabellenzweite der türkischen Liga am Montagabend in den Sozialen Medien mit.

Tedesco (40), der in der Bundesliga bereits bei Schalke 04 (2017-2019) und RB Leipzig (2021-2022) an der Seitenlinie gestanden hatte, hatte Anfang September den Portugiesen José Mourinho auf der Trainerbank von Fenerbahce abgelöst.

Nachdem Fener, bereits in den vergangenen vier Süper-Lig-Spielzeiten jeweils nur Vizemeister, am Sonntag das Stadtderby gegen Gala mit 0:3 verlor, ist die Meisterschaft für Fenerbahce auch in dieser Saison nur noch rechnerisch möglich. Der Klub liegt drei Spieltage vor Saisonende sieben Punkte hinter Rekordmeister Galatasaray zurück.

Neben Tedesco trennt sich der Klub auch von Sportdirektor Devin Özek und Koordinator Berke Celebi, schrieb Fenerbahce weiter. Nachfolger von Tedesco für die noch ausstehenden Saisonspiele wird der bisherige Co-Trainer Zeki Murat Göle.

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