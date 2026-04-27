Nach 0:3-Pleite: Aus für Tedesco bei Fenerbahce

SID 27.04.2026 • 22:16 Uhr Der Klub aus der türkischen Süper Lig trennt sich nach der Derbyniederlage gegen Galatasaray von dem Ex-Bundesliga-Trainer.

Der türkische Fußball-Spitzenklub Fenerbahce hat nach der herben Niederlage im Istanbuler Stadtderby gegen Galatasaray seinen Trainer Domenico Tedesco entlassen. Das teilte der Tabellenzweite der türkischen Liga am Montagabend in den Sozialen Medien mit.

Tedesco (40), der in der Bundesliga bereits bei Schalke 04 (2017-2019) und RB Leipzig (2021-2022) an der Seitenlinie gestanden hatte, hatte Anfang September den Portugiesen José Mourinho auf der Trainerbank von Fenerbahce abgelöst.

Nachdem Fener, bereits in den vergangenen vier Süper-Lig-Spielzeiten jeweils nur Vizemeister, am Sonntag das Stadtderby gegen Gala mit 0:3 verlor, ist die Meisterschaft für Fenerbahce auch in dieser Saison nur noch rechnerisch möglich. Der Klub liegt drei Spieltage vor Saisonende sieben Punkte hinter Rekordmeister Galatasaray zurück.