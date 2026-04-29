Trainer-Knall in Österreich

SID 29.04.2026 • 14:49 Uhr Der ÖFB enthebt Frauen-Nationaltrainer Alexander Schriebl aus dem Amt - und nennt direkt seinen Nachfolger.

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat Frauen-Nationaltrainer Alexander Schriebl seines Amtes enthoben und in Lars Söndergaard direkt einen Nachfolger präsentiert. Der Verband verkündete die personelle Entscheidung am Mittwoch, nach einer sportlich herausfordernden Phase habe es laut Sportdirektor Peter Schöttel eine „klare Weichenstellung“ gebraucht.

„Vor eineinhalb Jahren haben wir einen mutigen Neubeginn eingeleitet und dabei auch durchaus Risiko genommen“, erklärte Schöttel: „Dieses Projekt ist in einer insgesamt sehr herausfordernden Konstellation jedoch nicht in der gewünschten Form aufgegangen.“ Der Salzburger Schriebl hatte die Österreicherinnen erst im Januar des vergangenen Jahres übernommen, in den vergangenen 14 Pflichtspielen jedoch neun Niederlagen mit dem Team hinnehmen müssen.

ÖFB-Frauen wollen erstmals zur WM

Zuletzt hatten die ÖFB-Frauen in der WM-Qualifikation zwei Mal gegen die deutsche Auswahl gespielt, auswärts hatte es zunächst ein 1:5 und vor heimischer Kulisse dann ein torloses Unentschieden gegeben. Letztere „positive Reaktion“ habe jedoch nicht gereicht, betonte Schöttel.