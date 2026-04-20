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Randale: Spielabbruch in Paraguay

100 Festnahmen bei Skandalspiel

Das Liga-Topspiel in Paraguay wird nach 29 Minuten beendet. Mehrere Personen werden verletzt.
Randale in Asuncion
Randale in Asuncion
© AFP/SID/DANIEL DUARTE
SID
Das Liga-Topspiel in Paraguay wird nach 29 Minuten beendet. Mehrere Personen werden verletzt.

In Paraguay ist das Liga-Topspiel zwischen Olimpia und Cerro Porteno nach Randalen mit mehreren Verletzten abgebrochen worden.

Nach der Detonation einiger Böller war es zwischen Anhängern von Cerro Porteno und der Polizei zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Die Beamten schossen Gummigeschosse und Tränengas in die Ränge, Hunderte Zuschauer im Defensores-del-Chaco-Stadions von Asuncion flohen daraufhin auf das Spielfeld.

100 Festnahmen nach Ausschreitungen

Die Partie mit 40.000 Zuschauern wurde nach 29 Minuten abgebrochen, etwa 100 Personen wurden festgenommen.

„Die Polizeibeamten haben sofort gehandelt, um die Sicherheit der Anwesenden zu gewährleisten“, teilten die lokalen Behörden mit. Mindestens sechs Sicherheitskräfte wurden verletzt, einer davon schwer, hieß es. Wie viele Fans verletzt wurden, war zunächst offen.

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