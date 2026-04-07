Rumänies Ex-Nationaltrainer Lucescu gestorben

SID 07.04.2026 • 20:50 Uhr Der 80-Jährige hatte am vergangenen Freitag einen Herzinfarkt erlitten. "Ein schwarzer Tag für Rumänien und den Weltfußball."

Der bisherige rumänische Fußball-Nationaltrainer Mircea Lucescu ist tot. „Es ist ein schwarzer Tag für Rumänien und den Weltfußball“, sagte Verbandspräsident Razvan Burleanu am Dienstagabend. Zuvor hatte auch das Uni-Krankenhaus in der Haupstadt Budapest, in das der 80-Jährige am Sonntag vergangener Woche eingeliefert worden war, den Tod bestätigt: „Möge Gott seiner Seele gnädig sein“, hieß es in einer Stellungnahme der Klinikums.

Lucescu war nach dem Scheitern der Nationalmannschaft in den WM-Playoffs gegen die Türkei (0:1), bei dem er mit 80 Jahren und 240 Tagen zum ältesten Nationaltrainer der Geschichte geworden war, mit Herzbeschwerden in das Krankenhaus aufgenommen worden. Er erklärte zugleich seinen Rücktritt. Am Karfreitag sollte er ursprünglich entlassen werden, erlitt jedoch an jenem Tag einen Herzinfarkt. Sein Zustand verschlechterte sich danach allem Anschein nach rapide.

„Mircea Lucescu war nicht nur Trainer, sondern ein Lebenslehrer für ganze Spielergenerationen“, sagte Verbandspräsident Burleanu. In dem Nachruf, den die rumänische Nationalmannschaft auf ihrer Seite bei Instragram veröffentliche, hieß es: „Er lehrte uns, dass Fußball nicht nur ein Sport ist, sondern ein würdevoller Lebensstil. Uns bleiben die Erinnerungen, die Lebensweisheiten und die unverwechselbare Eleganz, mit der er jedes Stadion der Welt betrat.“