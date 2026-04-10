Maximilian Huber 10.04.2026 • 11:58 Uhr Im Titelrennen in Saudi-Arabien erleidet Al-Ahli einen herben Rückschlag. Zwei Akteure erheben nach einem Remis schwere Vorwürfe, die auch mit Cristiano Ronaldo zusammenhängen.

In der saudi-arabischen Pro League sind Schummel-Vorwürfe wegen Cristiano Ronaldo erhoben worden.

Konkret geht es dabei um den englischen Stürmer Ivan Toney und dessen brasilianischen Mitspieler Galeno, die am Mittwoch mit Al-Ahli nur 1:1 gegen Al-Fayha gespielt und nach dem Spiel schwere Kritik am Schiedsrichter geübt hatten.

Toney: „Wie kann der Schiedsrichter so etwas sagen?“

Toney hatte den Verdacht geäußert, dass es im Titelkampf in der Liga eine Benachteiligung zugunsten von Al-Nassr, dem Klub von Superstar Ronaldo, gegeben habe. In einem Interview nach dem Spiel bedauerte der Engländer, drei potenzielle Elfmeter nicht bekommen zu haben.

Eine Aussage des Unparteiischen brachte aus seiner Sicht das Fass zum Überlaufen. „Als wir versucht haben, mit dem Schiedsrichter zu sprechen, sagte er uns: ‚Fokussiert euch auf die AFC Champions League‘ (asiatische Champions League; d. Red.). Wie kann der Schiedsrichter so etwas sagen?“, ärgerte sich Toney, der einst in einen Wettskandal verwickelt war und acht Monate aus dem Verkehr gezogen wurde.

Sechs Spieltage vor Schluss liegt Al-Nassr mit 70 Punkten an der Tabellenspitze. Stadtrivale Al-Hilal hat 68 Punkte auf dem Konto, Al-Ahli fiel mit 66 Punkten auf Rang drei zurück. Auf eine Frage, wer von den Entscheidungen profitieren würde, deutete Toney an: „Wir wissen, wem. Wen jagen wir?“

Ronaldo bevorzugt? „Sie wollen den Pokal einer Person geben“

Den Namen von Cristiano Ronaldo nahm er während des Interviews nicht in den Mund. Sein Teamkollege Galeno schlug mit einer Wortmeldung auf X in eine ähnliche Kerbe. „Man kann den Pokal überreichen und das ist es, was sie wollen. Sie wollen uns auf jeden Fall aus dem Wettbewerb drängen. Sie wollen den Pokal einer Person geben, eine Respektlosigkeit gegenüber unserem Verein.“