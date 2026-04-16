Schweiz: Ex-Bundesliga-Trainer entlassen

Der deutsche Trainer Peter Zeidler ist beim Erstligisten FC Lausanne-Sport in der Schweiz entlassen worden. Das teilte der Abstiegskandidat am Donnerstag mit, vier Tage nach dem 0:3 gegen den FC Sion am letzten Hauptrundenspieltag der Liga.
Ex-Bundesliga-Trainer entlassen
Der 63 Jahre alte Coach hatte die Aufgabe vor der laufenden Saison übernommen, zuvor hatte Zeidler von Juli bis Oktober 2024 in der Bundesliga den VfL Bochum trainiert und war dort nach nur sieben Spieltagen freigestellt worden.
Zeidler marschierte mit Lausanne zurück nach Europa
Zeidler führte Lausanne durch die erfolgreiche Qualifikation für die Conference League nach 14 Jahren zurück nach Europa. Im dritthöchsten europäischen Wettbewerb gelang durch Siege etwa gegen die AC Florenz der Vorstoß in die Zwischenrunde.
In der zweiten Saisonhälfte seien die Ergebnisse aber „unzureichend“ gewesen. In der Liga belegte Lausanne nach 33 Spielen Platz neun und muss damit in der Abstiegsgruppe spielen.
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