Schweiz: Ex-Bundesliga-Trainer entlassen

SID 16.04.2026 • 10:42 Uhr Der deutsche Coach Peter Zeidler führte den FC Lausanne-Sport zurück nach Europa, nach einer durchwachsenen Hauptrunde muss er gehen.

Der deutsche Trainer Peter Zeidler ist beim Erstligisten FC Lausanne-Sport in der Schweiz entlassen worden. Das teilte der Abstiegskandidat am Donnerstag mit, vier Tage nach dem 0:3 gegen den FC Sion am letzten Hauptrundenspieltag der Liga.

Der 63 Jahre alte Coach hatte die Aufgabe vor der laufenden Saison übernommen, zuvor hatte Zeidler von Juli bis Oktober 2024 in der Bundesliga den VfL Bochum trainiert und war dort nach nur sieben Spieltagen freigestellt worden.

Zeidler marschierte mit Lausanne zurück nach Europa

Zeidler führte Lausanne durch die erfolgreiche Qualifikation für die Conference League nach 14 Jahren zurück nach Europa. Im dritthöchsten europäischen Wettbewerb gelang durch Siege etwa gegen die AC Florenz der Vorstoß in die Zwischenrunde.