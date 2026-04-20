Schwere Verletzung bei Klinsmann-Sohn

Schock um Jonathan Klinsmann! Der Sohn des ehemaligen Bundestrainers Jürgen Klinsmann hat sich im Spiel seines Klubs Cesena FC bei US Palermo (0:2) schwerer verletzt.
Klinsmann-Sohn schwer verletzt
In den Schlusssekunden der Partie in der zweiten italienischen Liga war der Torhüter mit Filippo Ranocchia zusammengekracht und bekam dabei das Bein seines Gegenspielers auf den Kopf.
Halswirbelbruch bei Jonathan Klinsmann
Klinsmann musste auf dem Platz umgehend behandelt werden und wurde auf einer Trage vom Feld gebracht. Nach Klubangaben hat der Torhüter eine Fraktur des ersten Halswirbels erlitten. Klinsmann werde sich „weiteren Untersuchungen sowie einer neurochirurgischen Fachkonsultation unterziehen“.
Nachdem die genaue Diagnose veröffentlicht wurde, widmete der Klub Klinsmann einen Beitrag bei Instagram, in dem es hieß: „Auf geht’s, Jonathan! Ganz Cesena steht hinter dir.“
Cesena bangt im Playoff-Rennen
Wann Klinsmann wieder zum Einsatz kommen kann, ist derweil noch nicht bekannt. Marco De Marchi, Manager von Jonathan Klinsmann, zeigte sich besorgt. „Der Weg zur Heilung wird lang sein“, sagte De Marchi laut Medienangaben.
Im Saisonendspurt bedeutet das Aus des Torhüters einen harten Rückschlag. An den letzten drei Spieltagen soll der 8. Platz der Serie B gesichert werden, um sich einen Platz in den Aufstiegs-Playoffs zu sichern.
In Italien gelang Klinsmann der sportliche Durchbruch. Nach Stationen bei Hertha BSC, dem FC St. Gallen oder LA Galaxy, ist der in München geborene US-Amerikaner seit der Saison 2024/25 Stammtorhüter bei Cesena.
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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)