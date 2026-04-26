Sieg im Stadtderby: Galatasaray vor Meisterschaft

SID 26.04.2026 • 21:08 Uhr Das Team mit Nationalspieler Leroy Sané feiert einen klaren Sieg. Fenerbahces Keeper Ederson fliegt auf kuriose Art und Weise vom Platz.

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané und Galatasaray Istanbul haben das Stadtderby gegen Fenerbahce gewonnen und einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Der Spitzenreiter setzte sich am Sonntagabend 3:0 (1:0) durch. Bei noch drei ausstehenden Spielen liegt Galatasaray nun sieben Punkte vor dem großen Rivalen, es winkt der 26. Meistertitel der Vereinsgeschichte und der vierte in Serie.

Galatasaray startete mit Sané in der ersten Elf, Ilkay Gündogan saß zunächst auf der Bank. Fenerbahce vergab früh die große Chance auf die Führung, Talisca scheiterte mit einem Foulelfmeter (13.). Kurz vor der Pause erzielte auf der anderen Seite Starstürmer Victor Osimhen (40.) das 1:0. In der zweiten Halbzeit jubelte Galatasaray dann wieder, nach Vorlage von Sané traf Lucas Torreira – doch der Torschütze hatte im Abseits gestanden (57.).