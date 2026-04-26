Fußball-Nationalspieler Leroy Sané und Galatasaray Istanbul haben das Stadtderby gegen Fenerbahce gewonnen und einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Der Spitzenreiter setzte sich am Sonntagabend 3:0 (1:0) durch. Bei noch drei ausstehenden Spielen liegt Galatasaray nun sieben Punkte vor dem großen Rivalen, es winkt der 26. Meistertitel der Vereinsgeschichte und der vierte in Serie.
Sieg im Stadtderby: Galatasaray vor Meisterschaft
Galatasaray startete mit Sané in der ersten Elf, Ilkay Gündogan saß zunächst auf der Bank. Fenerbahce vergab früh die große Chance auf die Führung, Talisca scheiterte mit einem Foulelfmeter (13.). Kurz vor der Pause erzielte auf der anderen Seite Starstürmer Victor Osimhen (40.) das 1:0. In der zweiten Halbzeit jubelte Galatasaray dann wieder, nach Vorlage von Sané traf Lucas Torreira – doch der Torschütze hatte im Abseits gestanden (57.).
Wenige Minuten später gab es dann nach einem Foul von Fenerbahces Verteidiger Jayden Oosterwolde an Yunus Akgün den nächsten Elfmeter. Doch noch bevor dieser ausgeführt werden konnte, flog Gäste-Keeper Ederson mit Gelb-Rot vom Platz – weil sich dieser trotz mehrfacher Aufforderung des Schiedsrichters weigerte, auf die Linie zu stellen (62.). Nach der großen Aufregung verwandelte Baris Yilmaz schließlich sicher zum 2:0 (67.). In der Schlussphase wurde Gündogan eingewechselt (80.), kurz darauf erhöhte Torreira (83.).