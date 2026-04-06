Schock-Szene in England! Sorge um Ex-Nationalspieler

Julius Schamburg 06.04.2026 • 21:47 Uhr Besorgniserregende Szene in Englands zweiter Spielklasse: Ein ehemaliger Nationalspieler wird schwer am Kopf getroffen, verliert das Bewusstsein und muss ins Krankenhaus.

Schock-Szene in Englands Championship: Conor Coady von Charlton Athletic musste beim 1:1 gegen den FC Watford mit einer Trage vom Feld und anschließend ins Krankhaus gebracht werden.

Der zehnmalige Nationalspieler Englands wurde kurz vor Schluss von einem Schuss von Gegenspieler Tom Ince am Kopf getroffen und ging daraufhin im eigenen Strafraum zu Boden.

Schlimme Szene – keine Wiederholung im TV gezeigt

Der übertragende Sender Sky zeigte keine Wiederholung der schockierenden Szene, da dies aufgrund der vermuteten Schwere der Verletzung als unangemessen erachtet wurde.

Coady wurde auf eine Trage gelegt, ein Krankenwagen fuhr an den Spielfeldrand heran und brachte den Innenverteidiger ins Krankenhaus.

Die Unterbrechung dauerte ganze neun Minuten an. Unter dem Applaus beider Fanlager wurde Coady schließlich abtransportiert.

„Er ist bewusstlos geworden“

Charlton-Trainer Nathan Jones sagte anschließend: „Er ist bewusstlos geworden, und wir sind gerade dabei, die Situation einzuschätzen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, also wird hoffentlich alles gut gehen.“

Der Coach fuhr fort: „Man verlangt von Verteidigern, dass sie sich voll ins Zeug legen, und genau das hat er getan. Letztendlich ist es ein Ball – es ist ja nicht so, als wäre er von einem Boxer getroffen worden. Hoffentlich ist es nur eine Vorsichtsmaßnahme und er kann heute Abend wieder bei seiner Familie sein.“

Ex-Bayern-Profi Irankunda trifft sehenswert

Die Partie endete letztlich mit 1:1. Matthew Godden hatte Charlton in Führung gebracht (62.). Ex-Bayern-Profi Néstor Irankunda glich nach starker Vorarbeit von Imran Louza mit einem sehenswerten Treffer aus (74.).