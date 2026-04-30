Mit 70 ins Tor! Rekord in Spaniens fünfter Liga

SID 30.04.2026 • 10:44 Uhr Der 70-Jährige Angel Mateos Gonzales wird für ein Spiel in der fünften spanischen Liga in den Kader aufgenommen. Ein spanischer Rekord.

Angel Mateos Gonzales ist der Inbegriff von „Alter ist nur eine Zahl“. Der 70-Jährige wird am Sonntag für ein Spiel das Tor des spanischen Fünftligisten CD Colunga hüten. Medienberichten zufolge wird er damit zum ältesten Spieler, der je in Spanien in einer offiziellen Begegnung zum Einsatz gekommen ist.

„Wir haben es nicht mit einem Rekord, sondern mit Anerkennung zu tun. Mateos verkörpert genau das, wofür wir beim CD Colunga stehen: Leidenschaft, Beständigkeit, Respekt vor dem Fußball und eine Art, den Sport zu leben, die über das Alter hinausgeht“, schrieb der Verein aus Nordspanien in den sozialen Netzwerken und würdigte damit die Arbeit von Gonzales, der in der laufenden Saison den Torhütern des Klubs aushalf und sie mit Rat und Tat begleitete.

Comeback 27 Jahre nach dem Karriereende

„Ich fühle mich immer noch beweglich“, sagte Gonzalez, der seine Karriere eigentlich mit 43 Jahren beendet hatte, nach Stationen in Turon, Caudal und Santiago de Aller – alles Teams, die auf einem ähnlichen Niveau wie Colunga angesiedelt sind.

Ob er die vollen 90 Minuten durchhalten würde, wisse er nicht, sagte Gonzales der Lokalzeitung Las Provincas – der Herausforderung gewachsen sei er aber allemal.