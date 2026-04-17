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Tod von Alexander Manninger: Torwart-Legende wird emotional

Buffon trauert um Ex-Bundesliga-Profi

Der tödlich verunglückte Alexander Manninger verbrachte einige Jahre seiner Karriere auch bei Juventus Turin. Ein prominenter Weggefährte verabschiedet sich emotional.
Der ehemalige österreichische Nationaltorhüter und frühere Bundesliga-Torwart Alexander Manninger ist am Donnerstag bei einem Zugunglück ums Leben gekommen. Das berichtet die ansässige Polizei. Der Unfall ereignete sich in Nußdorf am Haunsberg in der Nähe von Salzburg. Manninger wurde 48 Jahre alt.
Curdt Blumenthal
Der tödlich verunglückte Alexander Manninger verbrachte einige Jahre seiner Karriere auch bei Juventus Turin. Ein prominenter Weggefährte verabschiedet sich emotional.

Torwart-Legende Gianluigi Buffon hat mit rührenden Worten von Österreichs Ex-Nationaltorhüter Alexander Manninger Abschied genommen, der bei einem tragischen Zugunglück ums Leben gekommen war.

„Lieber Alex, jedes Wort ist überflüssig. Jede Träne wäre nur eine weitere für den Verlust eines Freundes und eines Menschen, den ich immer bewundert habe“, schrieb der 48-Jährige auf Instagram.

Buffon und Manninger kannten sich gut: Die beiden Torhüter spielten von 2008 bis 2012 vier Jahre gemeinsam bei Juventus Turin.

„Hast dein Glück in den einfachen Dingen gesucht“

Manninger war am Donnerstag an einem Bahnübergang in Österreich tödlich verunglückt. Der Ex-Profi, der in der Bundesliga für den FC Augsburg gespielt hatte, wurde in seinem Fahrzeug sitzend von einem Zug der Salzburger Lokalbahn erfasst.

Für Buffon war Manninger vor allem ein Mann, dem es gelang, außerhalb des Profifußballs einen klaren Kopf zu behalten. „Du hast dich entschieden, unabhängig von der Vereinnahmung durch die Welt des Fußballs zu bleiben und dein Glück in den einfachen Dingen zu suchen: Ein gesundes Leben in den Wäldern, das Angeln, die Natur, die Familie. Das war dein Lebensmotto“, schrieb der Italiener.

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Manninger habe stets seine Freiheit eingefordert und sei aufrecht geblieben. „Du hattest die Stärke, dich von all dem zu distanzieren und uns mit deinem verschmitzten Lächeln zu betrachten, als wolltest du sagen: ‘Ihr seid alle verrückt, ihr werdet mich niemals bekommen.‘“, resümierte Buffon in seinem emotionalen Instagram-Beitrag.

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