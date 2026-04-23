Torhüter Hitz beendet Profikarriere im Sommer

SID 23.04.2026 • 20:00 Uhr In Deutschland spielte Hitz für Wolfsburg, Augsburg und Dortmund. Basel ist seine letzte Station.

Der frühere Bundesliga-Torhüter Marwin Hitz (38) wird seine Profikarriere im Sommer beenden. Seine Entscheidung verkündete der Schweizer am Donnerstag über eine Mitteilung seines Klubs FC Basel. Hitz hatte in Deutschland für den VfL Wolfsburg (2008 bis 2013), den FC Augsburg (2013 bis 2018) und für Borussia Dortmund (2018 bis 2022) gespielt.

„Ich durfte bei jeder meiner Stationen etwas dazulernen und für meinen weiteren Weg mitnehmen. Danke schon heute für alles, was mir dieser Sport in all den Jahren gegeben hat“, sagte Hitz, der 2022 vom BVB zurück in seine Heimat nach Basel gewechselt war.

Hitz gewann mit Dortmund den DFB-Pokal

Bei der Meisterschaft des VfL Wolfsburg im Jahr 2009 war Hitz ohne Einsatz geblieben, mit Dortmund gewann er 2021 den DFB-Pokal. Es folgte im Vorjahr der Double-Gewinn aus Meisterschaft und Pokal mit Basel. Für die Schweiz absolvierte Hitz zwei Länderspiele.