Torhüter Hitz beendet Profikarriere im Sommer

Der frühere Bundesliga-Torhüter Marwin Hitz (38) wird seine Profikarriere im Sommer beenden. Seine Entscheidung verkündete der Schweizer am Donnerstag über eine Mitteilung seines Klubs FC Basel. Hitz hatte in Deutschland für den VfL Wolfsburg (2008 bis 2013), den FC Augsburg (2013 bis 2018) und für Borussia Dortmund (2018 bis 2022) gespielt.
Ex-BVB-Profi beendet Karriere
In Deutschland spielte Hitz für Wolfsburg, Augsburg und Dortmund. Basel ist seine letzte Station.
Hitz spielte lange in der Bundesliga
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„Ich durfte bei jeder meiner Stationen etwas dazulernen und für meinen weiteren Weg mitnehmen. Danke schon heute für alles, was mir dieser Sport in all den Jahren gegeben hat“, sagte Hitz, der 2022 vom BVB zurück in seine Heimat nach Basel gewechselt war.
Hitz gewann mit Dortmund den DFB-Pokal
Bei der Meisterschaft des VfL Wolfsburg im Jahr 2009 war Hitz ohne Einsatz geblieben, mit Dortmund gewann er 2021 den DFB-Pokal. Es folgte im Vorjahr der Double-Gewinn aus Meisterschaft und Pokal mit Basel. Für die Schweiz absolvierte Hitz zwei Länderspiele.
Kurios: Im Februar 2015 wurde Hitz zudem zum Torschützen des Monats in Deutschland gewählt. Der damalige Schlussmann des FC Augsburg hatte im Ligaspiel gegen Bayer Leverkusen in der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand getroffen.