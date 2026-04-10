Trauer um Polens Co-Trainer Magiera

Maximilian Huber 10.04.2026 • 14:01 Uhr Der polnische Fußball trauert um Jacek Magiera. Vor zwei Wochen stand er noch an der Seitenlinie der polnischen A-Nationalmannschaft, nun ist er überraschend im Alter von nur 49 Jahren verstorben.

Traurige Nachrichten aus Polen: Wie der polnische Fußballverband PZPN mitgeteilt hat, ist Trainer Jacek Magiera völlig überraschend im Alter von nur 49 Jahren verstorben.

Nach Angaben von Radio Wroclaw brach Magiera am Freitagmorgen beim Lauftraining zusammen. In einem Militärkrankenhaus in Breslau verstarb er daraufhin.

Vor rund zwei Wochen hatte er noch als Co-Trainer der polnischen A-Nationalmannschaft in den WM-Playoffs an der Seitenlinie gestanden und miterlebt, wie Polen auf dramatische Art und Weise das WM-Ticket verpasste.

„Der polnische Fußballverband hat mit tiefem Bedauern und großer Trauer die Nachricht vom Tod von Jacek Magiera erfahren. Wir drücken seiner Familie, seinen Freunden und seinen Angehörigen unsere tiefe Anteilnahme aus. Gleichzeitig bitten wir darum, die Privatsphäre und Ruhe der Angehörigen in dieser sehr schweren Zeit zu respektieren“, schrieb der Fußballverband PZPN.