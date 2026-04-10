Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
DARTS
EISHOCKEY
HANDBALL
US-SPORT
TENNIS
FORMEL 1
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Trauer um Polens Co-Trainer Magiera

Trauer um Polens Co-Trainer

Der polnische Fußball trauert um Jacek Magiera. Vor zwei Wochen stand er noch an der Seitenlinie der polnischen A-Nationalmannschaft, nun ist er überraschend im Alter von nur 49 Jahren verstorben.
Nach dem Aus im Playoff-Finale deutet Robert Lewandowski seinen Abschied aus der polnischen Fußballnationalmannschaft an.
Maximilian Huber
Der polnische Fußball trauert um Jacek Magiera. Vor zwei Wochen stand er noch an der Seitenlinie der polnischen A-Nationalmannschaft, nun ist er überraschend im Alter von nur 49 Jahren verstorben.

Traurige Nachrichten aus Polen: Wie der polnische Fußballverband PZPN mitgeteilt hat, ist Trainer Jacek Magiera völlig überraschend im Alter von nur 49 Jahren verstorben.

Nach Angaben von Radio Wroclaw brach Magiera am Freitagmorgen beim Lauftraining zusammen. In einem Militärkrankenhaus in Breslau verstarb er daraufhin.

Vor rund zwei Wochen hatte er noch als Co-Trainer der polnischen A-Nationalmannschaft in den WM-Playoffs an der Seitenlinie gestanden und miterlebt, wie Polen auf dramatische Art und Weise das WM-Ticket verpasste.

„Der polnische Fußballverband hat mit tiefem Bedauern und großer Trauer die Nachricht vom Tod von Jacek Magiera erfahren. Wir drücken seiner Familie, seinen Freunden und seinen Angehörigen unsere tiefe Anteilnahme aus. Gleichzeitig bitten wir darum, die Privatsphäre und Ruhe der Angehörigen in dieser sehr schweren Zeit zu respektieren“, schrieb der Fußballverband PZPN.

Magiera war seit Sommer 2025 Co-Trainer unter Jan Urban. Zuvor hatte er in Polens U-Nationalmannschaften, bei Legia Warschau und bei Slask Wroclaw als Cheftrainer gearbeitet.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite