Trotz Sieg gegen DFB-Team: Nationaltrainer tritt zurück!

SID 27.04.2026 • 20:57 Uhr Francesco Calzona verpasst mit der Slowakei die WM-Endrunde. Ein Sieg gegen das DFB-Team reicht nicht. Der Coach trifft zurück.

Der slowakische Fußballverband (SFZ) muss sich auf die Suche nach einem neuen Nationaltrainer begeben.

Wie SFZ am Montag mitteilte, konnten sich der Verband, der in der WM-Qualifikation auf die deutsche Mannschaft getroffen war und das DFB-Team im Hinspiel 2:0 besiegt hatte, und Trainer Francesco Calzona nicht auf einen neuen Vertrag einigen.

Während der SFZ dem Italiener einen Zweijahresvertrag anbot, forderte Calzona demnach eine längere Laufzeit.

„Nach einer offenen Diskussion sind wir übereingekommen, dass Francesco Calzona nicht mit der Nationalmannschaft weitermachen wird“, sagte SFZ-Vizepräsident Karol Belanik.

Calzona hatte die Mannschaft im August 2022 übernommen und war an der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 gescheitert. In der Gruppenphase traf er mit seiner Mannschaft auf Deutschland. Nach dem Sieg in Bratislava im September folgte im November in Leipzig eine 0:6-Klatsche gegen die DFB-Auswahl.