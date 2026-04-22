Ukraine: Rebrow nicht mehr Nationaltrainer

SID 22.04.2026 • 19:22 Uhr Der Coach hatte es mit seinem Team nicht zur WM in den USA, Mexiko und Kanada geschafft.

Knapp vier Wochen nach der verpassten WM-Qualifikation hat Serhij Rebrow (51) seinen Job als Nationaltrainer der Ukraine verloren.

Gemeinsam haben sich der ehemalige Stürmer und der Verband auf „eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt“, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung hieß. Wer Rebrows Nachfolger wird, werde „zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben“.

Rebrow hatte die Nationalmannschaft der Ukraine 2023 übernommen und zur EM 2024 in Deutschland geführt, in der Qualifikation für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) war das Team allerdings im Playoff-Halbfinale an Schweden gescheitert.