Änderung beim Ballon d’Or

SID 28.05.2026 • 15:24 Uhr Die Verleihung des Ballon d’Or findet erstmals in London statt. Anlass für die Änderung des Austragungsortes ist das 70-jährige Jubiläum.

Die Verleihung des prestigeträchtigen Ballon d’Or findet anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Trophäe in diesem Jahr erstmals in London statt. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit.

Die Auszeichnung wird am 26. Oktober vergeben, der genaue Veranstaltungsort in London ist noch nicht bekannt. Eigentlich findet die Verleihung traditionell in Paris statt.

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Die Austragung in der englischen Hauptstadt sei „Teil der Entwicklungsstrategie des Ballon d’Or und stärkt seinen Status als internationale Prestigemarke“, erklärte die Groupe L’Équipe, Eigentümerin des Magazins France Football, das seit 1956 die renommierteste individuelle Auszeichnung im Fußball vergibt.