Ancelotti bis 2030 Brasiliens Nationaltrainer

SID 14.05.2026 • 19:11 Uhr Der Italiener soll die Südamerikaner bei der anstehenden WM zum sechsten Titel führen.

Bayern Münchens früherer Meister-Coach Carlo Ancelotti bleibt bis einschließlich des übernächsten WM-Turniers 2030 Trainer der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft. Die Einigung mit dem 66 Jahre alten Italiener gab Brasiliens Verband CBF weniger als einen Monat vor Beginn der anstehenden WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) bekannt.

Ancelotti hatte das Team des Rekordweltmeisters vor Jahresfrist nach Ablauf seines Vertrags beim spanischen Rekordmeister Real Madrid übernommen. Unter der Regie des Ex-Profis qualifizierte sich die Selecao erfolgreich für die erste XXL-WM.

„Ich habe von Anfang an begriffen, was Fußball für dieses Land bedeutet, und deswegen haben wir im vergangenen Jahr daran gearbeitet, die brasilianische Nationalmannschaft in der Welt wieder ganz nach oben an die Spitze zu führen“, erklärte Ancelotti in der Verbandsmitteilung.

Schon zuletzt hatte Ancelotti die Bereitschaft zu einer Verlängerung seines Engagements beim fünfmaligen WM-Champion signalisiert. In der vergangenen Woche bezeichnete es CBF-Präsident Samir Xaud als „sicher“, dass der neue Vertrag zwischen beiden Parteien noch vor WM-Beginn unterzeichnet werden würde. „Die Vertragserneuerung ist Bestandteil unserer Anstrengungen, Brasilien auf dem höchsten Niveau des Weltfußballs zu halten“, sagte Xaud nach der finalen Einigung mit Ancelotti.