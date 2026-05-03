Sensation: Aufsteiger wird erstmals Schweizer Meister

SID 03.05.2026 • 16:15 Uhr Der FC Thun krönt sich in der Schweiz als Aufsteiger sensationell zum Meister.

Der FC Thun hat sich den 1. FC Kaiserslautern zum Vorbild genommen und als Aufsteiger sensationell zum Meister gekrönt.

Die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli sicherte sich erstmals in der 128-jährigen Vereinsgeschichte den wichtigsten Titel in der Schweiz, weil der FC Sion Schützenhilfe leistete und Thuns ärgsten Konkurrenten St. Gallen 3:0 (1:0) besiegte.

Vom Skandal-Klub in den Fußball-Himmel

Thun war 2025 nach fünf Jahren Abwesenheit ins Oberhaus zurückgekehrt. Eine Meisterprämie wurde nicht ausgehandelt. „Wir dachten, es wäre schon unverschämt, ein Ziel unter den ersten Sechs zu definieren“, sagte Präsident Andres Gerber.

Thun war bislang eher für Negativschlagzeilen bekannt. 2007 etwa waren mehrere Spieler in einen Sexskandal verwickelt, 2016 ging der Klub fast in Konkurs. Seither sammelt der von Fans geführte Verein „Härzbluet“ jedes Jahr Spenden, 1,6 Millionen Euro sind es umgerechnet schon.